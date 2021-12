Déjà assuré d’être champion d’automne, le Bayern Munich a conclu la phase aller par une nouvelle victoire contre Wolfsburg (4-0) ce vendredi à l’Allianz Arena, dans le cadre de la 17e journée de Bundesliga. Ultra-dominateurs, les Bavarois prennent provisoirement neuf points d’avance sur leur dauphin, Dortmund, qui se déplace samedi sur la pelouse du Herta Berlin. Les Loups s’enfoncent quant à eux dans la crise avec un septième revers de rang toutes compétitions confondues. Ils stagnent au douzième rang, trois points devant le barragiste, Augsburg

Ad

Bundesliga La malédiction : Coman encore blessé et contraint de sortir face à Stuttgart 14/12/2021 À 18:31

43 buts en 2021 : Lewandowski mieux que Muller en Bundesliga

En l’absence du public, à cause du contexte sanitaire, la rencontre s’est souvent résumée à une attaque-défense. Positionné très bas, le bloc de Wolfsburg a subi les assauts du Bayern et craqué très rapidement. Une frappe de Serge Gnabry repoussée par Casteels a profité à Thomas Müller, bien placé, qui n’a pas tremblé pour ouvrir le score (1-0, 7e).

Semblant craindre d’encaisser de nouveaux buts fatidiques, les visiteurs se sont très peu livrés. Leurs maigres incursions dans la moitié de terrain bavaroise auraient pourtant pu porter leurs fruits, mais Wout Weghorst a manqué d’efficacité (8e, 32e, 43e). Très fébriles depuis le début de saison - ils avaient encaissé au moins deux buts lors de leurs sept derniers matches - les coéquipiers de Maxence Lacroix ont définitivement cédé en seconde période.

Le Bayern a fait la différence en l’espace de deux minutes, grâce à une tête de Dayot Upamecano (2-0, 57e), son premier but avec le club bavarois, et une superbe frappe enroulée de Leroy Sané (3-0, 59e). Longtemps frustré, Robert Lewandowski a corsé un peu plus l’addition en fin de match, en reprenant de volée une belle remise de la tête de Musiala (4-0, 88e). Un but loin d'être anodin puisque c'est le 43e pour lui en Bundesliga cette année. Un de mieux que le record de la légende Gerd Muller Le Bayern va pouvoir passer les fêtes au chaud, avant de repartir en quête d’un dixième titre de champion d’Allemagne d’affilée dès janvier.

Ligue des champions Qui sont les gagnants et les perdants du deuxième tirage ? 13/12/2021 À 17:27