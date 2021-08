Les instances allemandes du foot se féminisent enfin. Donata Hopfen est devenue samedi la première femme à être nommée à la tête de la Ligue allemande de football (DFL), qu'elle dirigera à partir du 1er janvier 2022 en remplacement de Christian Seifert, en place depuis 2005, a indiqué l'instance samedi.

Hopfen, qui dirige le secteur innovation du cabinet de conseil américain Boston Consulting Group, a signé un contrat de trois ans avec la DFL. La femme d'affaires de 45 ans a déclaré que la réputation mondiale de la DFL devait "être maintenue dans une situation de changements technologiques et sociétaux dans le domaine du football, tout en innovant".

Ancienne cheffe d'entreprise

"Elle a toutes les qualités et les capacités pour guider les clubs de première et de deuxième divisions vers un avenir prospère", a estimé Peter Peters, vice-président de la Ligue.

Hopfen avait auparavant travaillé pour le groupe de presse allemand Axel Springer, notamment propriétaire de Bild, quotidien le plus lu d'Allemagne et a dirigé l'entreprise Verimi, spécialisée dans le domaine du numérique. En raison de la pandémie de Covid-19, les droits TV internationaux de la Bundesliga 1 et 2 ont chuté de 250 à 180 millions d'euros par saison.

