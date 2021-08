Le Borussia Dortmund commence parfaitement sa saison. Grâce à un énorme Erling Haaland, le BVB s’est défait de l’Eintracht Francfort sur le lourd score de 5-2. Un match maitrisé de bout en bout par les hommes de Marco Rose qui envoient un message fort au Bayern Munich. Dortmund prend la troisième place du championnat derrière Stuttgart et Hoffenheim, devant à la différence de buts.

Dortmund a chaque année l’objectif de remporter la Bundesliga, mais ce début de saison démontre que cette équipe en a le potentiel. En recevant l’Eintracht Francfort sur sa pelouse du Signal Iduna Park, Dortmund devait affronter un gros morceau dès son premier match. Pourtant, la domination a été totale de la part des hôtes. Extrêmement rapides en contre, très justes sur la plupart de ses choix offensifs, Dortmund a écrasé son adversaire, sans lui laisser aucune chance.

Premier League Manchester United aurait un accord avec Sancho… mais le plus dur reste à faire 10/06/2021 À 11:27

Dès la 23ème minute, un contre orchestré par Haaland a permis à Marco Reus de marquer son 100ème but sous ses couleurs. Un avantage logique, tant le ballon était monopolisé par l’équipe à domicile. Pourtant, seulement 4 minutes après, c’est sur un ballon perdu devant sa défense que le BVB s’est vu inscrire un but contre son camp de Félix Passlack, qui voulait dégager le crochet de Rafael Borre (27).

Haaland était intenable

Un coup qui aurait pu faire mal à la tête des joueurs du BVB, il n’en fut rien. Sur un ballon perdu au milieu de terrain, Francfort a vu la balle rapidement se rapprocher de ses buts grâce à une récupération de Reyna, une déviation de Reus et une passe décisive de Haaland pour Thorgan Hazard (32’). Déjà auteur de deux passes décisives, Haaland a lui aussi voulu marquer son but en profitant d’une erreur défensive d’Ilsanker.

Reus aurait pu marquer un doublé mais son second but a finalement été annulé car le ballon était sorti. Deux autres buts devaient aussi être refusés en seconde période poru Dortmund, ils ont finalement été validés. Grâce notamment à la VAR, Reyna a pu enfoncer le clou sur une troisième passe décisive parfaite d’Haaland (58’), avant que le Norvégien plante un doublé sur une course dans le dos d’Evan N’Dicka, alors que le hors-jeu était signalé (72’).

Malgré la réduction du score de Jens Hauge à la 86ème minute, Francfort n’aura jamais vraiment existé face à une équipe de Dortmund exceptionnelle lorsqu’il fallait remonter la balle. Erling Haaland, déjà auteur d’un triplé en Coupe d’Allemagne la semaine dernière, rajoute de nouvelles lignes à ses statistiques avec un nouveau doublé et trois passes décisives. Un début de saison exceptionnel qui coïncide avec un très bon début de Dortmund, qui montre ses ambitions dès ce mois d’août.

DFB-Pokal Dortmund écrase Leipzig et remporte la Coupe d'Allemagne 13/05/2021 À 21:07