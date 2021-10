Inarrêtable! Christopher Nkunku, formé au Paris SG, a réussi un nouveau doublé samedi lors de la victoire 3-0 de Leipzig contre le promu Bochum, son deuxième consécutif en Bundesliga, après un triplé mi-septembre contre Manchester City en Ligue des champions. Ces trois points sont précieux pour le RB, qui a très mal entamé sa saison et n'avait pas le droit à l'erreur à domicile contre l'avant-dernier du classement, qui avait encaissé 7 buts contre le Bayern.

Les Saxons se maintiennent provisoirement en 7e position avec 10 points, à six longueurs du leader Munich, qui reçoit dimanche l'Eintracht Francfort et peut augmenter son avance. La victoire a été très longue à se dessiner. Malgré une domination écrasante et une bonne demi-douzaine d'occasions franches en première période, Leipzig a attendu 70 minutes pour ouvrir le score par André Silva. Entré en jeu quelques secondes plus tôt, le buteur portugais n'avait pas encore touché le ballon lorsqu'il a marqué de la tête sur corner (1-0, 70e).

Marsch peut souffler

A la pause, les joueurs aux deux taureaux avaient essuyé quelques sifflets en rentrant au vestiaire, un événement rarissime à la Red Bull Arena. Après le but de Silva, Nkunku a mis Bochum KO en moins de huit minutes. Il a d'abord scoré dans la position où il marque la majorité de ses buts cette saison: lancé en profondeur dans le dos de la défense et en un-contre-un face au gardien (2-0, 73e).

Puis, de nouveau lancé sur la gauche de la surface, il a placé un lob de volée en extension de l'extérieur du droit (3-0, 78e). Avant le match, on avait senti une certaine tension autour de l'équipe et de son coach Jesse Marsch. L'Américain a la lourde tâche de succéder à Julian Nagelsmann, qui avait emmené le RB en demi-finale de Ligue des champions en 2020, quatre ans tout juste après l'accession du club en première division. "Je suis impatient, les résultats ne sont pas ceux que nous voulons avoir (...) nous sommes très insatisfaits de notre butin jusqu'ici", avait lâché le patron du club Oliver Mintzlaff sur Sky avant le coup d'envoi.

