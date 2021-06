Edin Terzic, qui a brillamment réussi son intérim sur le banc de Dortmund cette saison, restera au club dans un nouveau rôle de "directeur technique", alors que Marco Rose prendra les fonctions d'entraîneur, a annoncé le club mardi.

A l'origine, Terzic, âgé de 38 ans, devait être réintégré dans sa fonction d'entraîneur adjoint, qu'il occupait sous Lucien Favre avant d'être promu entraîneur en chef lors du limogeage du Suisse en décembre dernier. Son succès - victoire en coupe d'Allemagne et qualification pour la Ligue des champions - a changé la donne.

Un poste créé pour lui

Il a signé jusqu'en 2025 un contrat de "directeur technique", un poste nouveau créé pour lui dans l'organigramme du club: "En gros, je vais devenir l'adjoint de Michael Zorc (le directeur sportif) et de Sebastian Kehl (manager du groupe pro)", a-t-il expliqué. Terzic conseillera les dirigeants sur les questions sportives, et jouera un rôle dans les prêts et les transferts de joueurs.

"je n'ai aucune envie de quitter le Borussia Dortmund". Comme convenu au printemps avec le club, l'ancien entraîneur de Mönchengladbach Marco Rose , considéré en Allemagne à 44 ans comme une étoile montante du coaching, reprend l'équipe, qui n'a plus réussi à inquiéter le Bayern Munich en championnat depuis son dernier titre en 2012. Terzic a admis avoir été en contact avec d'autres clubs mais, a-t-il dit,

