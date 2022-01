Le Bayern Munich a de nouveau fait une démonstration de force en Bundesliga, ce samedi après-midi. Les hommes de Julian Nagelsmann ont été impitoyables au RheinEnergieStadion, où ils ont écrasé le FC Cologne (0-4). Si le milieu de terrain de l’équipe de France, Corentin Tolisso, a inscrit un but de très grande classe avant la demi-heure, l’homme du jour s’appelle de nouveau Robert Lewandowski. Auteur d’un triplé, le buteur polonais des champions d’Allemagne a atteint l’affolante barre des 300 buts en Bundesliga. Lewandowski est désormais à 65 buts du record absolu dans le championnat allemand, détenu par Gerd Müller.

Tolisso, buteur avec la manière

Avant cette rencontre, le FC Cologne d’Anthony Modeste n’avait remporté aucune de ses 15 derniers rencontres en Bundesliga face au Rekordmeister munichois. Une statistique que le début de match nous a pleinement aidés à comprendre. Quelques minutes ont ainsi suffi à Robert Lewandowski pour ouvrir le score, sur un service de Thomas Müller après une récupération haute et décidée de Corentin Tolisso (0-1, 9e). Pas inquiétés par des adversaires trop limités techniquement, les champions d’Allemagne se sont rapidement mis à l’abri. Tolisso a ainsi marqué son premier but cette saison en Bundesliga, d’une superbe frappe en lucarne du gauche après un service tout aussi esthétique de Müller (0-2, 25e).

300 buts en Bundesliga pour Lewandowski

Les Bavarois n’ont jamais vraiment douté, malgré le but de Mark Uth refusé pour un hors-jeu évident à la demi-heure (31e). Après les occasions de Lewandowski, mis en échec par Marvin Schwäbe en face-à-face (51e) et de Jamal Musiala, qui a trouvé le poteau (54e), le rouleau compresseur du Bayern s’est remis en route. Entré à l’heure de jeu, Leroy Sané a signé deux passes décisives de grand talent pour son attaquant de pointe polonais à la frappe de balle fatale (0-3, 62e) et (0-4, 74e).

Un triplé bienvenu pour Robert Lewandowski : le natif de Varsovie en est désormais à 300 buts en 373 rencontres de Bundesliga. A 33 ans, pourra-t-il se rapprocher des 365 buts inscrits entre 1964 et 1979 par un autre illustre buteur du Bayern, Gerd Müller ? Le Bayern reprend en tout cas 6 points d’avance en tête de la Bundesliga sur le Borussia Dortmund d’Erling Haaland.

