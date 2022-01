Le gardien et capitaine Manuel Neuer, l'international allemand Leroy Sané, les Français Dayot Upamecano et Tanguy Nianzou, ainsi qu'Alphonso Davies et Omar Richards ont repris l'entraînement du Bayern Munich ce mercredi. Les "Bleus" Corentin Tolisso et Kingsley Coman étaient déjà sortis de leur quarantaine il y a quelques jours. Parmi les absents pour test positif au Covid de vendredi dernier (défaite 2-1 à domicile contre Mönchengladbach), seul le champion du monde Lucas Hernandez n'a pas encore fait son retour.

Avant la 19e journée ce week-end, le Bayern est en tête avec six points d'avance sur Dortmund. Hors-Covid, l'entraîneur Julian Nagelsmann est toujours privé de deux joueurs partis à la CAN: Eric Maxim Choupo-Moting (Cameroun) et Bouna Sarr (Sénégal), alors que Leon Goretzka souffre encore d'un genou.

