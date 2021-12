Sans panache mais avec sérieux, Dortmund a battu la lanterne rouge Fürth 3-0 mercredi pour rester deuxième de la Bundesliga à six points du Bayern, dans une soirée où les buteurs du Borussia Haaland et de Leverkusen Schick ont signé des statistiques d'extraterrestres. Erling Haaland a marqué sur pénalty (33e) puis de la tête (82e) les deux premiers buts de la victoire 3-0 de Dortmund. L'international néerlandais Donyell Malen a marqué le troisième en fin de match (89e). Le Norvégien porte ainsi son total à 13 buts en dix matches disputés seulement.

A Leverkusen, c'est l'international tchèque de Leverkusen Patrick Schick qui a marqué deux fois aussi lors du nul 2-2 contre Hoffenheim, signant son huitième but en trois matches, après un quadruplé et un doublé lors des deux journées précédentes. Schick est deuxième au classement des buteurs avec 16 réalisations, derrière le métronome du Bayern Robert Lewandowski, qui a déjà fait mouche 18 fois en 16 journées. Au classement, Leverkusen reste troisième à 12 points du leader Munich, mais sous la menace de Hoffenheim (27 pts) et Fribourg (26 pts).

Ad

Patrik Schick du Bayer Leverkusen Crédit: Getty Images

Bundesliga Blessé à la cuisse droite, Coman manquera Bayern-Wolfsburg vendredi IL Y A 10 HEURES

Mönchengladbach s'enfonce

De son côté, l'Eintracht Francfort est allé s'imposer 3-2 à Mönchengladbach, enfonçant un peu plus dans la crise un Borussia KO debout, qui reste désormais sur quatre défaites consécutives avec au total 17 buts encaissés. Cette victoire ramène Francfort dans le peloton des équipes qui se disputent les places européennes: l'Eintracht est provisoirement 7e avec 24 points, avant les quatre derniers matches de cette 16e journée à 20h30.

A Mönchengladbach, où les attaquants français Marcus Thuram et Alassane Pléa sont de nouveau restés muets, rien ne va plus: le club, dont l'ambition était de se mêler à la lutte pour les places en Ligue des champions, pointe en 13e position avec 18 points, deux longueurs seulement devant le 16e et premier relégable Augsbourg, qui reçoit Leipzig.

Le Borussia, qui a pourtant la chance de ne pas évoluer à huis clos (la décision dépend des autorités régionales) mais devant 8.000 supporters, n'a pris l'avantage qu'une seule fois, en ouvrant le score par son international allemand Florian Neuhaus (1-0, 6e). Francfort a ensuite pris l'avantage par Rafaël Borré (45e) et Jesper Lindström (50e). Ramy Bensebaini a égalisé sur pénalty (2-2, 54e), mais soixante cinq secondes plus tard, le Japonais Daichi Kamada a donné la victoire aux siens (3-2, 55e).

Bundesliga Simakan : "A Leipzig, on est dans un autre monde : c'est vraiment 'la bulle Red Bull'" HIER À 22:12