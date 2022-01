Le week-end avait débuté vendredi par une défaite à domicile du Bayern, décimé par le Covid-19, contre Mönchengladbach (2-1). Mais comme souvent en Bundesliga, les poursuivants du "Rekordmeister" n'ont pas su en profiter et n'ont guère réduit l'écart. La seule équipe à moins de 10 points du leader est Dortmund. Le Borussia, dauphin avec 34 points contre 43 au Bayern, peut réduire l'écart samedi en déplacement à Francfort (18h30).

Leipzig se réveille

Le RB, auteur de son plus mauvais début de saison depuis son accession en première division en 2016, tente de se relancer avec son nouvel entraîneur Domenico Tedesco, qui a pris en décembre le relais de Jesse Marsch, limogé.Tedesco a débuté par une victoire, un nul puis une défaite en décembre.

Le festival de samedi contre Mayence (4-1) sera-t-il le signal de matches retours enfin conformes aux ambitions du club? Il a en tous cas été l'oeuvre de deux joueurs dont les Saxons attendent beaucoup : le buteur international portugais Andre Silva a réussi un doublé, et Christopher Nkunku, qui est aux portes de l'équipe de France, a une nouvelle fois été décisif, avec un but et deux passes décisives.

Hoffenheim sur le podium

A Hoffenheim, c'est le Togolais Ihlas Bebou qui a réussi un doublé pour sceller une victoire 3-1 contre Augsbourg. Hoffenheim se récompense ainsi d'un parcours régulier en s'installant sur le podium en troisième position avec 31 points, au nez et à la barbe de Fribourg et Leverkusen, qui occupaient avant cette journée les troisième et quatrième places, qualificatives pour la Ligue des champions.

TSG Hoffenheim Crédit: Getty Images

Fribourg, l'équipe surprise de la première moitié de championnat, n'a pas profité du faux-pas du Bayern pour se rapprocher, en concédant un nul 2-2 à la 87e minute après avoir mené 2-0 jusqu'à l'heure de jeu contre Bielefeld, 17e et relégable. Le club est désormais quatrième avec 30 points. Leverkusen, qui n'a gagné aucun de ses cinq derniers matches, a pour sa part arraché un nul 2-2 à la 84e minute à domicile contre l'Union Berlin, grâce à une tête de l'international Jonathan Tah. Le Bayer glisse en 5e position avec 29 unités.

Le Tchèque Patrik Schick avait ouvert le score pour Leverkusen, marquant son 17e but de la saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière Robert Lewandowski (20 buts).

