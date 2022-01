Décimé par le Covid, le Bayern Munich souhaite reporter son match de vendredi (20h30) contre Mönchengladbach, a indiqué mercredi le directeur sportif du Borussia Max Eberl, après s'être entretenu avec son homologue munichois Hasan Salihamidzic. Le club a annoncé mercredi après-midi le test positif du défenseur Alphonso Davies, le neuvième cas dans l'effectif professionnel.

"Le Bayern aimerait bien reporter le match, mais c'est la Ligue qui décidera", a déclaré Max Eberl après des entretiens téléphoniques avec Hasan Salihamidzic et des représentants de la Ligue allemande (DFL). Munich-Mönchengladbach doit ouvrir la 18e journée, la première des matches retour.

Le Bayern, en tête du classement avec 9 points d'avance sur son dauphin Dortmund, est en outre privé de deux joueurs partis à la Coupe d'Afrique des nations, Eric Maxim Choupo-Moting et Bouna Sarr, et du jeune Josip Stanisic, blessé. Il ne reste donc officiellement que 13 joueurs du groupe pro disponibles, mais les internationaux Leon Goretzka et Niklas Süle ne sont pas apparus mercredi à l'entraînement non plus, sans qu'une raison soit immédiatement avancée.

Le règlement de la DFL stipule qu'une demande de report ne peut pas être acceptée si le club compte plus de 15 joueurs valides (sous contrat professionnel et/ou amateurs habilités à jouer en pro). Parmi les valides doivent se trouver au minimum neuf joueurs sous contrat professionnel, dont un gardien de but. Outre Manuel Neuer, l'emblématique capitaine et gardien, cinq joueurs Français font également partie des joueurs positifs au Covid : les internationaux Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Lucas Hernandez et Corentin Tolisso, ainsi que le jeune Tanguy Nianzou.

