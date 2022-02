Quel énorme coup d’arrêt pour le Bayern Munich ! À quatre jours de son déplacement sur la pelouse du Red Bull Salzbourg en huitième de finale aller de Ligue des champions, les Bavarois se sont pris les pieds dans le tapis à Bochum (4-2). Bousculés dans une première période où les Munichois ont tout de même ouvert le score par l’inévitable Robert Lewandowski, les hommes de Julian Nagelsmann ont subi les assauts du promu au point d’être menés 4-1 à la pause !

Malgré les neuf points d’avance sur son dauphin le Borussia Dortmund, ce Bayern-là a montré de sérieuses lacunes et ne fait désormais plus peur à tout le monde à l’heure de retrouver la C1.

Un être vous manque et tout est dépeuplé ? C’est sans doute ce que doit se dire Julian Nagelsmann à l’heure actuelle. Avec la perte de Manuel Neuer suite à sa blessure à un genou et son indisponibilité prévue pour quatre semaines, le Bayern s’est montré incroyablement incapable de mener la vie dure à une équipe battue 7-0 lors de la phase aller lors de la cinquième journée de Bundesliga 2021-2022. C’était la plus grosse victoire du Bayern depuis le début du championnat, et cela a sans doute trop conforté le nonuple champion d’Allemagne en titre dans ses certitudes de victoire. En face, Bochum a peut-être démarré la rencontre avec un esprit revanchard et s’est créé les premières opportunités par Gerrit Holtmann (4e) et Jürgen Locadia (6e). Mais comme souvent, le Bayern Munich a ouvert le score sur sa première occasion de but par l’intermédiaire de Lewandowski, auteur de son 25e but en 22 deux matchs de Bundesliga (9e, 0-1).

Bochum réalise une première depuis 1975

Malgré l’ouverture du meilleur buteur du championnat, les locaux ne se sont pas découragés, loin de là. Sur une attaque rapide, Christopher Antwi-Adjei a battu Sven Ulrich d'une frappe en pivot (14e, 1-1). On croit alors à la simple erreur, mais le Bayern a été impuissant tout au long de la dernière demi-heure de la première période. Résultat des courses ? Bochum en a largement profité grâce à une cohésion collective époustouflante : Jürgen Locadia a transformé un penalty avec assurance (36e, 2-1), puis Cristian Gamboa a donné deux buts d'avance à son équipe d'une lourde frappe du droit (40e, 3-1) avant de voir Gerrit Holtmann couler définitivement le Bayern d'une magnifique frappe enroulée en lucarne opposée (44e, 4-1).

Depuis 1975 et une victoire 6-0 de l'Eintracht Francfort contre le Bayern, aucune équipe de Bundesliga n'était parvenue à marquer quatre fois contre l'équipe bavaroise au cours de la première période. Une énorme performance pour Bochum, d'autant que les promus ont su résister au retour du Bayern en deuxième période. En réalité, seul Robert Lewandowski a fait passer un frisson dans le Vonovia Ruhrstadion, mais sa reprise acrobatique victorieuse (75e, 4-2) et son coup franc sur la barre transversale de Michael Esser n'auront pas suffi. Oui, le Bayern est capable de prendre quatre buts en 44 minutes et de connaître l'odeur de la défaite à l'extérieur. Le Red Bull Salzbourg ferait bien de prendre quelques notes avant mercredi...

