Le Bayern Munich a fait une bonne affaire ! Sur sa pelouse de l'Allianz Arena, les Bavarois sont parvenus à s'imposer à l'issue d'une deuxième période maîtrisée contre une solide équipe de Mayence (2-1). Menés à la pause, les nonuples champion d'Allemagne en titre ont fait la différence grâce à des buts de Kingsley Coman et Jamal Musiala. De quoi s'offrir un douzième succès dans cette Bundesliga 2021-2022, et asseoir un peu plus leur domination en tête du championnat suite au match nul entre le Borussia Dortmund et le VFL Bochum (1-1). Plus que jamais, le Bayern semble lancé vers un dixième titre consécutif de champion national...

