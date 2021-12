Le Bayern déroule, des records sont chassés et l’écart se creuse en Bundesliga. Ce fut une soirée des plus ordinaires qui s’est déroulée à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart où les Bavarois se sont tranquillement imposés (0-5) grâce à un doublé de leur attaquant polonais (69e, 72e) sur deux offrandes de Serge Gnabry. L'international allemand a également réalisé un triplé (40e, 53e, 74e) pour offrir un quatrième succès de suite en championnat à son équipe. Une victoire qui permet aux hommes de Julian Nagelsmann de compter provisoirement 9 points d’avance sur leur dauphin, Dortmund qui affronte Greuther Furth, bon dernier du classement, demain.

Qu’il semble déjà loin le temps où nous imaginions le Bayern Munich titillé par le Borussia Dortmund. Un point d’écart entre les deux équipes avant le Klassiker et un championnat qui tenait toutes ses promesses, voilà quelle était la réalité de la Bundesliga il y a seulement 10 jours. Depuis ? Le Bayern a battu Dortmund sur son terrain (2-3) avant d’enchaîner avec des succès contre Mayence (2-1) et mardi à Stuttgart (0-5), lorsque le BVB ne faisait pas mieux qu’un match nul à Bochum (1-1). Résultat ? Les Munichois ont provisoirement 9 points d’avance en tête du championnat et interdisent à leur dauphin le moindre écart, mercredi, contre Greuther Furth.

Alors que les champions d’Allemagne en titre étaient devant (0-1) après l’ouverture du score de Gnabry en fin de première période (40e), ce sont bel et bien les hommes de Matarazzo qui ont mené les débats en rentrant du vestiaire. Endo d’abord (47e) puis Forster (48e) ont mis à mal la défense bavaroise sans parvenir malgré tout à inquiéter Neuer. Mais face au Bayern, il ne faut pas gâcher ses munitions. Cinq minutes plus tard, Gnabry, servi par la douzième passe décisive de Thomas Müller cette saison, s’est offert un doublé sur la première occasion bavaroise de la seconde mi-temps (53e).

Nouveau record pour Lewandowski

Les hommes de Julian Nagelsman ont ensuite plié le match en seulement cinq minutes. Grâce à un doublé (69e, 72e), Lewandowski a égalé un nouveau record, devenant après Gerd Müller, le deuxième joueur de l’histoire de la Bundesliga à inscrire 42 buts en championnat sur une année civile. Il restera une rencontre à l’attaquant polonais, vendredi face à Wolfsbourg, pour le battre. Gnabry a ensuite marqué pour la troisième fois de la rencontre (74e) après une erreur du gardien de Stuttgart.

Létale. Une fois de plus, le mot est tout désigné pour qualifier la prestation du Bayern Munich après sa dixième victoire consécutive sur le terrain de Stuttgart en championnat. Un succès qui représente également le 63ème match de suite durant lequel les Munichois marquent au moins un but en Bundesliga. À deux unités d’un nouveau record !

