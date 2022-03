Julian Nagelsmann l'a annoncé vendredi. Manuel Neuer, Leon Goretzka, Alphonso Davies et Corentin Tolisso ne sont toujours pas en état de jouer et seront forfaits samedi pour le match du Bayern Munich contre Leverkusen.

Le gardien de but et capitaine Manuel Neuer a repris l'entraînement depuis une semaine déjà après son opération d'un genou. "Ça va bien, nous sommes parfaitement dans les temps, mais pour samedi, il n'est pas une option", a déclaré Julian Nagelsmann lors de la conférence de presse d'avant-match. Quant au retour du gardien champion du monde 2014 mardi en Ligue des champions contre Salzbourg, "c'est l'objectif,mais on verra si c'est raisonnable", a ajouté le jeune coach.

Müller de retour dans le groupe

Leon Goreztka, qui souffre également d'un genou, "fait de bons progrès et ne ressent pratiquement aucune douleur", a-t-il encore précisé. Mais l'international allemand ne reprendra l'entraînement que dans "une semaine ou deux". Corentin Tolisso récupère lui d'une déchirure musculaire et a couru pour la première fois jeudi sur le terrain d'entraînement.

Les nouvelles d'Alphonso Davies, victime d'une myocardite (infection du muscle cardiaque) sont plutôt bonnes. "Mais il n'est pas une option, il doit retrouver sa condition et ça va prendre du temps", a déclaré Julian Nagelsmann. Thomas Müller (Covid) et Niklas Süle (mal de dos) sont en revanche de retour dans le groupe et aptes à débuter le match.

