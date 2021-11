Voilà une sacrée surprise pour débuter ce week-end de football ! Pour l’ouverture de la douzième journée de Bundesliga 2021-2022, le FC Augsbourg s’est offert le Bayern Munich sur sa pelouse (2-1). Tout s’est joué en première période, Lewandowski ne pouvant que réduire l’écart suite à des buts de Mads Pedersen et André Hahn. Malgré cette deuxième défaite de la saison en championnat, les Munichois resteront leaders à la fin de la journée grâce à leurs quatre points d’avance sur leur dauphin, le Borussia Dortmund. Mais le champion d'Allemagne en titre a montré des lacunes contre une équipe pourtant barragiste au démarrage de la rencontre.

Ad

Avant le coup d’envoi de la partie, les hommes de Julian Nagelsmann avaient de quoi être prévenus. Après une entame de saison monotone, le FC Augsbourg avait déjà sorti l’artillerie lourde à domicile : quatre matches sans défaite toutes compétitions confondues dont deux victoires et un match nul en Bundesliga à la SBL Arena. Grâce à un bloc équipe très dense, Markus Weinzierl a empêché le rekordmeister de rapidement trouver l’ouverture dans la défense. Pire, les locaux ont ouvert le score sur leur première véritable occasion de but et Pedersen a fusillé Manuel Neuer grâce à une puissante frappe du pied gauche à ras de terre (23e, 1-0). Touché dans son orgueil, le Bayern a tenté de réagir dans la foulée mais Augsbourg a montré une imperméabilité à toute épreuve. Mieux encore : sur un centre venu de la gauche, André Hahn a doublé la mise en dominant Lucas Hernandez de la tête pour inscrire son premier but de la saison en Bundesliga (35e, 2-0).

Bundesliga Pourquoi ce Bayern peut être celui de tous les records HIER À 13:49

Lewandowski buteur puis impuissant

Abattu, le Bayern ? Pas si vite. Grâce à Benjamin Pavard mais aussi Thomas Müller d’une habile déviation, Robert Lewandowski a inscrit son quatorzième but de la saison en championnat grâce à une reprise de volée que Rafał Gikiewicz n’a pu que dévier dans son but (38e, 2-1). Après avoir réduit l’écart, le Bayern s’est remis en quête d’une égalisation en deuxième période. Par deux fois, Lewandowski a eu l’opportunité d’inscrire un doublé. Mais sa reprise de volée non-cadrée (50e) et son duel perdu face à un Gikiewicz impérial (80e) ont empêché le prétendant au Ballon d’or 2021 de gonfler ses statistiques.

Pour le reste, ni Leon Goretzka (54e) ni Alphonso Davies (73e) ne sont parvenus à attraper le cadre. Grâce à une solidarité exemplaire, Augsbourg décroche un premier succès contre une équipe entraîné par Julian Nagelsmann en treize confrontations. De quoi remonter à la quinzième place du classement et oublier un temps les places de relégables. Voilà une bien triste manière pour Thomas Müller de fêter son six-centième match avec le maillot du Bayern Munich…

Ligue des champions En allumant le PSG, Hoeness se moque-t-il du monde ? 12/11/2021 À 16:40