Légèrement blessé en sélection, Robert Lewandowski devrait toutefois tenir sa place samedi avec le Bayern à Fribourg (15h30), mais Joshua Kimmich pourrait être absent, dans l'attente de la naissance de son troisième enfant, a annoncé vendredi l'entraîneur bavarois Julian Nagelsmann.

Le buteur polonais, qui compte déjà 31 buts après 27 journées, a été touché à une côte lors du barrage de qualification à la Coupe du monde face à la Suède (2-0). "Il faudra voir comment la côte réagit, a déclaré Julian Nagelsmann. Je pars du principe qu'il sera dans l'effectif et qu'il va jouer, mais nous n'allons prendre aucun risque".

Goretzka et Süle opérationnels

Le Bayern, leader avec six points d'avance sur Dortmund à sept journées de la fin, se déplace sur la pelouse du 5e Fribourg, qui lutte pour une place en Ligue des champions. Les Munichois devront peut-être se passer de leur métronome du milieu de terrain Joshua Kimmich, auprès de son épouse qui doit accoucher d'un jour à l'autre. Le joueur de 27 ans a déjà manqué les deux rencontres de l'équipe nationale les 26 et 29 mars pour la même raison. Leon Goretzka, qui n'a plus joué depuis le 4 décembre, et Niklas Süle, remis d'une déchirure musculaire, sont en revanche de nouveau opérationnels.

