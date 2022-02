Leipzig est de retour ! Après son début de saison catastrophique et un changement d'entraîneur mi-décembre, le RB vient de revenir, provisoirement, dans le top 4 de la Bundesliga qualificatif pour la Ligue des champions, grâce à une nouvelle victoire convaincante (3-1) contre Cologne vendredi.

Certes l'Union Berlin et Fribourg peuvent dépasser de nouveau les Saxons au classement samedi et dimanche, mais le symbole est fort : depuis janvier, Leipzig a remporté cinq de ses six rencontres, ne s'inclinant qu'à Munich contre le Bayern, après avoir livré une superbe bataille (3-2). Les hommes du coach de 36 ans Domenico Tedesco comptent désormais 34 points, à distance encore du trio de tête, Bayern (52 pts), Dortmund (43 pts) et Leverkusen (38 pts).

Sous l'impulsion d'un Christopher Nkunku qui prend cette saison une nouvelle dimension, les "taureaux rouges" ont dominé le FC Cologne, qui n'était pourtant pas n'importe quel adversaire : les Rhénans, qui comptent 32 pts, auraient en effet pris la quatrième place provisoire s'ils s'étaient imposés à Leipzig. L'ancien Parisien, a ouvert le score d'un superbe coup franc direct au dessus du mur. L'Espagnol Dani Olmo, qui voulait tirer le coup franc et avait manifesté sa mauvaise humeur de s'en voir privé, s'est rattrapé en doublant la mise d'un tir placé de 25 mètres (2-0, 54e).

Dans la foulée, Nkunku a initié un contre à 100 à l'heure, et trouvé Olmo qui a servi Angelino dans la surface, pour le but du 3-0 (57e). Un but tardif de Tim Lemperle pour Cologne n'a rien changé (3-1, 90+1). L'arrivée sur le banc de Domenico Tedesco n'est évidemment pas étrangère à ce renouveau. Souvent comparé à Julian Nagelsmann pour sa précocité (il a débuté en première division à 31 ans à Schalke en 2017), cet Italo-allemand partage avec son collègue du Bayern le charisme et la passion pour la tactique, et le fait de n'avoir jamais été joueur professionnel.

En quelques semaines, il a stabilisé le jeu de Leipzig et lui a redonné du volume, en consolidant la défense et en alternant, comme l'avait fait Nagelsmann avant lui, jeu de possession et pressing défensif agressif. Eliminé en Ligue des champions dans le groupe du PSG et de Manchester City, le RB reçoit jeudi la Real Sociedad en Ligue Europa.

