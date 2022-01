Avec Lucas Hernandez et Tanguy Nianzou, au moins deux joueurs supplémentaires du Bayern Munich ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé le club allemand lundi, précisant attendre les résultats pour trois autres joueurs. Les deux Français, "qui se portent bien", ont été placés en quarantaine à leur retour de vacances, a expliqué le club bavarrois.

Le champion d'Allemagne est actuellement frappé par une hécatombe après que quatre joueurs (Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Omar Richards) ont été contrôlés positifs le week-end dernier et également placés à l'isolement. Un bilan qui pourrait s'empirer puisque Leroy Sané, Dayot Upamecano et le jeune Josip Stanisic n'ont pas encore reçu le résultat de leurs tests.

Joshua Kimmich de retour

En revanche, le milieu Joshua Kimmich a pu reprendre l'entraînement après 47 jours de pause en raison d'une infection au Covid-19. Longtemps non vacciné, son cas avait fait la Une des journaux et plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Intérieur allemand, l'avaient exhorté à montrer l'exemple. Kimmich avait finalement annoncé son intention de se faire vacciner.

Le Bayern, actuel leader du championnat avec 9 points d'avance sur son dauphin Dortmund, doit recevoir vendredi Mönchengladbach dans le cadre de la 18e journée de Bundesliga. Les Bavarois devront en outre se passer des services de l'attaquant Eric Maxim Choupo-Moting et du défenseur Bouna Sarr, tous deux participant à la Coupe d'Afrique des nations.

