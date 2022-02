Deux buts, trois passes décisives ! Marco Reus, le capitaine de Dortmund, a balayé presque à lui seul Mönchengladbach 6-0 dimanche, permettant au Borussia de rester deuxième de la Bundesliga à 6 points du Bayern et avec 8 longueurs d'avance sur Leverkusen après 23 journées. Munich s'était imposé 4-1 contre la lanterne rouge Fürth en début d'après-midi.

Ad

Après sa défaite à domicile jeudi en 16e de finale aller de Ligue Europa contre les Glasgow Rangers (2-4), Dortmund a retrouvé des couleurs, et sa victoire est à la fois méritée et convaincante. Difficile pourtant de deviner dans cette performance l'amorce d'un renouveau, tant le Borussia alterne cette saison les bonnes sorties et les faux pas désastreux, avec une régularité désespérante pour ses supporters.

Ligue Europa La sensation : Dortmund sombre à domicile contre les Rangers 17/02/2022 À 20:00

Face à Mönchengladbach, le BVB a affiché un résumé de ses forces et faiblesses actuelles : redoutable offensivement, il a aussi offert d'énormes occasions à son adversaire par des pertes de balles malencontreuses dans la relance, et a été maintenu dans le match en première période par les exploits de son gardien suisse Gregor Kobel, auteur de trois parades de grande classe avant la pause.

Une seconde période canon

Reus, 32 ans, dont le talent immense n'a pas toujours pu s'exprimer en raison de nombreuses blessures tout au long de sa carrière, a ouvert le score en reprenant avec sang-froid d'une dizaine de mètres un ballon repoussé par le gardien de M'Gladbach Yann Sommer (1-0, 26e).

Puis il a lancé vers le but successivement l'international néerlandais Donyell Malen (2-0, 32e), Marius Wolf (3-0, 70e) et sur un contre le jeune Youssoufa Moukoko (4-0, 74e).

Moukoko, enfant prodige du football allemand, a marqué son troisième but en Bundesliga après déjà 23 matches, à tout juste 17 ans.

Le capitaine s'est ensuite fait plaisir en marquant lui-même le cinquième but, battant en duel le gardien de Mönchengladbach, l'international suisse Yann Sommer (5-0, 81e). Il a ensuite laissé à l'international Emre Can le soin de marquer sur penalty dans le temps additionnel (6-0, 90e+1).

Youssoufa Moukoko lors de Dortmund - Mönchengladbach (6-0) en Bundesliga Crédit: Getty Images

Leipzig également en feu

Le RB Leipzig a fait voler en éclats 6-1 le Hertha dans son stade de Berlin dimanche, avec notamment un doublé de Christopher Nkunku, intenable cette saison. Cette victoire permet aux Saxons de conserver leur quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, mais à égalité de points avec Hoffenheim et Fribourg.

Le RB, qui a complètement raté son début de saison, est actuellement dans une excellente dynamique, avec son nouvel entraîneur Domenico Tedesco, arrivé mi-décembre pour succéder à l'Américain Jesse Marsch, limogé pour mauvais résultats.

Les hommes de Red Bull n'ont perdu qu'un seul de leurs huit matches depuis janvier, 3-2 sur la pelouse du Bayern, et après avoir livré une splendide bataille au "Rekordmeister". Benjamin Henrichs a ouvert le score (20e), avant que Stevan Jovetic n'égalise pour le Hertha (48e).

Mais après le carton rouge de Marc Oliver Kempf (62e) pour une faute en position de dernier défenseur, les Berlinois se sont effondrés, encaissant des buts de Nkunku (64e sur pénalty, 67e), Dani Olmo (74e), Amadou Haidara (82e) et Yussuf Poulsen (88e).

Ligue Europa Haaland toujours indisponible pour Dortmund contre les Rangers 16/02/2022 À 17:21