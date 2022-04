Bundesliga

Julian Nagelsmann côtoie Robert Lewandowski au quotidien. Une position privilégiée pour observer les humeurs et les états d'âme de l'attaquant polonais, qui domine actuellement le classement des buteurs en Europe (47 buts). Et le technicien allemand doit avoir, depuis quelques mois, un œil attentif sur son buteur justement. Il est fin de contrat à l'été 2023 et l'Europe se l'arrache. Un jour donné dans le collimateur du PSG, le lendemain du Barça, qui est la piste la plus chaude au dernière nouvelle, le mercato de "Lewa" s'annonce chaud.

Pourtant, en conférence de presse ce vendredi, son entraîneur a été formel. "Je n'ai jamais eu l'impression que Lewandowski veuille partir, a assuré le jeune tacticien. De toute évidence, Nagelsmann comme le Bayern aimeraient conserver celui qui se dispute le titre de meilleur numéro 9 d'Europe avec Karim Benzema. C'est en tout cas en ce sens que le coach bavarrois est allé : "Dans nos conversations, il me semble toujours qu'il aimerait rester. J'aimerais bien sûr l'avoir dans mon équipe et j'espère que l'avenir proche nous le dira". Le Polonais n'a plus qu'à faire le choix du roi parmi ses préstigieux prétendants.

