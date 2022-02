Sommes-nous devenus trop exigeants avec le Bayern Munich ? La question a le mérite d'être posée, tant les nonuples champions d'Allemagne en titre n'ont pas le droit à la moindre erreur. Défaits lourdement sur la pelouse du modeste promu Bochum le week-end dernier (4-2) , les hommes de Julian Nagelsmann n'ont pas réussi à s'imposer contre Salzbourg en Ligue des champions en milieu de semaine non plus (1-1). De quoi déjà poser quelques questions de l'autre côté du Rhin.

"Nagelsmann vit son premier creux" pour Kicker, quand Bild s'interroge déjà : "Quelles sont les fautes de Nagelsmann ?" Le jeune entraîneur mène tout de même son équipe en tête de la Bundesliga, avec six points d'avance sur le dauphin, et trois unités d'avance sur le Bayern de la saison dernière à pareille époque. "Je sais qu'il y a un peu de pression, pas besoin d'un QI de 130 pour le comprendre, s'est défendu le technicien de 34 ans en conférence de presse. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ni pour le club ni pour moi."

8 buts en 5 matches : une défense à revoir

Mais avec huit buts encaissés sur les cinq derniers matches, un élément reste très perfectible en 2022 pour les Bavarois : la défense. "Il doit faire face aux critiques sur le nombre de buts encaissés récemment et sur l'instabilité de sa défense, explique Dennis Melzer, journaliste pour Eurosport Allemagne. Le vrai problème est que ce sont toujours les mêmes erreurs qui mènent à des buts concédés."

Un autre problème reste un nombre trop important de revers. Déjà quatre défaites en 22 matches, le bilan reste correct pour le Bayern Munich mais l'identité des adversaires contre qui Kimmich et consorts sont tombés peut paraître surprenante, étant tous des clubs de milieu ou bas de tableau : Francfort (10e), Bochum (11e), Gladbach (13e) et Augsbourg (16e). "C'est très inhabituel pour le Bayern, et c'est ça qui est inquiétant", concède Melzer.

Les faiblesses du Bayern en défense ont été criantes contre Salzbourg, analyse Melzer. De longs ballons en profondeur vers des joueurs rapides sont toujours très dangereux contre ce Bayern-là, car le repli défensif est trop lent et dans le cas de ce match, il y avait à chaque fois deux ou trois joueurs plus rapides que Süle, Pavard et Hernandez." Pas de secrets quand on sait que Julian Nagelsmann mise tout sur l'attaque. Il a notamment proposé un système ultra-offensif et une défense à trois avec un seul central de métier contre Salzbourg mercredi, qui a surpris les observateurs, pour un résultat pas vraiment probant (1-1) , acquis sur le gong grâce à un but de Kingsley Coman. ", analyse Melzer.."

Se réinventer sans Neuer

plusieurs semaines" d'après les communiqués du club, mais ça pourrait être bien plus long quand on sait que l'international allemand Ulreich n'a pas commis la moindre erreur lors de ces deux derniers matches. On ne peut pas du tout lui adresser de reproche, et personne ne le fait au Bayern non plus. Le club le soutient car il est une très bonne doublure et ne se plaint jamais." Et derrière cette défense instable, le portier n'est aussi plus le même. Privé de son capitaine Manuel Neuer, blessé au genou droit, le Bayern doit se contenter de la doublure Sven Ulreich. Pour "" d'après les communiqués du club, mais ça pourrait être bien plus long quand on sait que l'international allemand va subir une opération . Pas suffisant pour expliquer la période de creux pour Dennis Melzer : "."

"Mais bien sûr, Neuer ne peut pas être remplacé au Bayern, nuance le journaliste. Il respire la sécurité et s'implique dans la structure du jeu de l'équipe, ça ne peut pas être le cas avec Ulreich qui ne joue pas assez pour cela." Une solution en moins à la relance, ce qui n'a pas de quoi changer pour autant le système de jeu du club munichois, que son entraîneur assume et veut continuer d'utiliser : "Nous n'allons pas défendre plus bas ni commencer à jouer sur des contre-attaques."

Le Bayern doit gagner contre Fürth

Face à un nouveau promu dimanche, la tâche devrait être plus facile. Tranquilles vainqueurs 3-1 à l'aller, les partenaires de Lewandowski doivent vite reprendre leur marche en avant, et mettre les premiers doutes au placard. Il n'y a pas d'alternative selon Dennis Melzer : "Le Bayern doit gagner contre Fürth. Tout autre résultat serait une honte, mais c'est vrai sans même évoquer la situation actuelle…"

