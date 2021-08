Robert Lewandowski aurait-il fait le tour au Bayern Munich ? Selon les informations de Sky Sports News , l'attaquant polonais, qui fêtera ces 33 ans ce samedi, voudrait rejoindre un autre grand club européen dans les deux prochaines saisons afin de relever un dernier défi. Mais le Bayern, qui l'a évalué à plus de 100 millions de livres (environ 118 millions d'euros), ne le laissera pas partir sans énorme contrepartie. Son contrat, qui court jusqu'en 2023, empêchera certainement le meilleur joueur de l'année FIFA et UEFA d'aller voir ailleurs d'ici là.

Son envie de départ n'a rien à voir avec un sentiment de mal-être, Lewandowski ayant déclaré à maintes reprises être "heureux" en Bavière. Si le Bayern n'a toujours pas proposé de prolongation de contrat à Lewandowski, le club d'Oliver Kahn ne souhaite pas non plus le vendre. Et cela agacerait en coulisses l'international polonais. Mais il est peu probable que ce dernier fasse quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations avec son club.

Déjà trois buts en deux matches

Considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur attaquant au monde, Lewandowski, arrivé au Bayern en 2014, a marqué 56 buts en club et en sélection la saison dernière. Et son exercice 2021-2022 commence sur les mêmes bases : il a déjà inscrit trois buts lors des deux premiers matches du Bayern, dont un doublé pour ramener la Supercoupe d'Allemagne contre le Borussia Dortmund en milieu de semaine.

Lewandowski est réputé dans le monde du football pour son dévouement à sa condition physique. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, l'a décrit comme "le joueur le plus professionnel que j'aie jamais rencontré". De là à pousser sa direction à casser sa tirelire pour s'offrir les services du buteur polonais ? Rien n'est moins sûr.

