Bundesliga

Wolfsburg s'est imposé contre Leipzig (1-0) et les "Loups" comptent désormais deux points d'avance sur un trio d'équipes à sept points, séparées à la différences de buts : le Bayer Leverkusen (2e), le Bayern Munich (3e) et Fribourg (4e). Un autre trio pointe une longueur plus bas, avec le Borussia Dortmund (5e), Cologne (6e) et Mayence (7e).

Dans ce duel équilibré entre deux équipes ambitieuses et qualifiées en Ligue des champions, il n'aura longtemps manqué que des buts, avec de nombreux duels au milieu de terrain. Wolfsburg s'est montré la formation la plus dangereuse, se heurtant d'abord à une défense compacte de Leipzig, avant de trouver la solution grâce à l'arrière gauche français Jérôme Roussillon, très en vue dimanche (52e).

Après un centre à ras de terre du Suisse Renato Steffen, le gardien de Leipzig Willy Orban, trop court, a repoussé le ballon, repris au point de penalty par Roussillon. Une victoire que les joueurs de Wolfsburg n'ont pas célébré, un spectateur ayant été "transporté à l'hôpital" en raison d'une "urgence médicale". "Nous lui souhaitons un bon rétablissement et espérons que ça ne soit pas trop grave. Dans ces moments-là, il n'est pas approprié de fêter (la victoire)", a déclaré après le match l'entraîneur des "Loups" Mark van Bommel.

Leipzig - Bayern après la trêve

Leipzig enregistre sa deuxième défaite de la saison et pointe à la dixième place, déjà rélégué à quatre points du Bayern, qu'il rencontrera après la trève internationale. Un match que pourrait jouer l'international autrichien Marcel Sabitzer, mais sous les couleurs bavaroises : convoité par le Bayern, il n'était pas dans le groupe de Leipzig dimanche.

Dans l'autre match du jour, l'Union Berlin (8e) a battu 2-1 le Borussia Mönchengladbach, premier non relégable (15e) avec un point et en difficulté avec cette deuxième défaite consécutive, malgré un match nul prometteur en ouverture face au Bayern Munich.

