Erling Haaland n'a plus joué depuis la fin-octobre. Et son absence devrait s'étirer dans le temps. Dans un entretien accordé mercredi soir à la télévision norvégienne TV2, le père de l'attaquant de Dortmund a indiqué que le joueur de 21 ans ne devrait pas refouler les pelouses avant au moins un mois et demi. "Ce serait du bonus s'il pouvait jouer avant Noël, mais ça semble peu probable. Il se porte relativement bien compte tenu de la situation, mais il sera absent un petit moment", a indiqué Alf-Inge Haaland.

Ad

Cela prendra encore plusieurs semaines", déclarait-il à propos de son attaquant qui est retourné en Norvège pour récupérer auprès de sa famille. L'ancien joueur du RB Salzbourg s'est blessé à une hanche face à l'Ajax Amsterdam lors de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Il y a une semaine, Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, faisait part de son pessimisme. "", déclarait-il à propos de son attaquant qui est retourné en Norvège pour récupérer auprès de sa famille.

Bundesliga Haaland encore absent "plusieurs semaines" : "Nous espérons qu'il pourra rejouer cette année" 30/10/2021 À 16:19

Depuis l'ouverture de la saison 2021-22, Erling Haaland a marqué treize buts toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international norvégien va faire l'objet de sollicitations de la part des plus grands club européens dans les prochaines semaines.

Xavi peut-il imiter Guardiola au Barça ? "Il part de beaucoup plus loin"

Bundesliga Le Bayern a retrouvé ses esprits, Dortmund garde le cap 30/10/2021 À 15:30