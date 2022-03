Pendant que Kylian Mbappé affole les compteurs et les médias de tous les pays, Erling Haaland, lui, doit prendre son mal en patience à l’infirmerie. L’autre attaquant qui fait saliver tous les grands clubs européens n’a plus foulé les pelouses depuis le 22 janvier dernier, lors d’un match remporté 3-2 par son équipe face à Hoffenheim.

Haaland dans le viseur du Real : l'offensive madrilène est imminente

Et alors que son retour à l’entraînement il y a peu semblait indiquer que le chemin du retour n’était plus loin, le joueur lui-même l'annonçant sur les réseaux sociaux, le quotidien allemand Bild a jeté un froid sur la situation du buteur norvégien. D’après nos confrères d’outre-Rhin, les problèmes musculaires dont souffrirait le joueur aux 16 réalisations en Bundesliga cette saison, seraient plus difficiles à résoudre que ce à quoi le club allemand s’attendait.

Il aurait en effet été victime d’une rechute juste avant le match retour entre son équipe et les Glasgow Rangers, où le BVB a été éliminé dès les 16es de finale, le 24 février dernier. Cette mauvaise nouvelle devrait repousser son retour sur les terrains, et Bild croit même savoir que le serial buteur de 21 ans ne pourrait revenir qu’après la prochaine trêve internationale, début avril donc. Dortmund, qui n’a remporté qu’un seul de ses 4 derniers matches et reste à 8 longueurs du leader bavarois en Bundesliga, où il occupe la 2e place, va donc encore devoir patienter.

