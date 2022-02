Les propos de Lionel Messi lors de la cérémonie du dernier Ballon d’Or sont apparemment mal passés pour Robert Lewandowski. Favori naturel pour l’obtention du Graal de tout footballeur, l’attaquant du Bayern Munich a vu le génie argentin remporter le trophée pour la septième fois de sa carrière. Lors de son discours devant tout le gratin mondial, ce dernier avait eu un mot envers le malheureux deuxième : "c’est un honneur pour moi d’être opposé à Lewandowski, tu mérites toi aussi un Ballon d’Or".

Ad

Des propos que n’a pas oublié le buteur polonais, auréolé pendant le mois de janvier de son deuxième trophée The Best de meilleur joueur sur l’année 2021. Lors d’une interview donnée au média Polka Nozna, Robert Lewandowski s’est alors délecté d’un petit pique envers le joueur du Paris Saint-Germain pour le lui rappeler : "Il a demandé un Ballon d’Or pour moi, mais il n’a pas voté pour moi lors de The Best".

Bundesliga Haaland indisponible pour le choc face à Leverkusen IL Y A UNE HEURE

Une sortie médiatique qui fait suite au dévoilement des votes de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors que l’attaquant de Manchester United a bien voté pour Lewandowski devant N’Golo Kanté et Jorginho, pas de trace du lauréat dans les trois noms donnés par le Ballon d’Or 2021. Le capitaine de l’Argentine lui a préféré ses coéquipiers Neymar et Kylian Mbappé en plus de Karim Benzema. Une décision qui ne passe apparemment pas pour le maître à jouer du Bayern, qui avait pourtant été clair dans une prise de parole peu après la remise du Ballon d’Or : "J’espère que ses mots étaient sincères", avait-il communiqué. Autant dire que la prochaine rencontre entre les deux protagonistes risque de faire des étincelles.

Bundesliga La barre était pourtant haute : comment Nagelsmann a su rendre le Bayern encore meilleur 25/01/2022 À 17:25