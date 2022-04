L'ogre bavarois a fini par faire parler sa supériorité. En déplacement à Fribourg pour un choc de la 28e journée de Bundesliga, le Bayern a d'abord piétiné avant de s'imposer largement, samedi (1-4). Après une première période brouillonne, Leon Goretzka a trouvé la faille sur coup de pied arrêté (58e), les Fribourgeois ont vite répondu grâce à Niels Petersen (63e) puis Serge Gnaby (74e), Kingsley Coman (82e) et Marcel Sabitzer (90e+6) ont marqué. Les hommes de Julian Nagelsmann confortent leur place de leader du classement avec provisoirement 9 points d'avance sur Dortmund qui affronte Leipzig (18 heures 30). Fribourg reste 5e.

Ad

Bundesliga Coman, Kouassi et... Lewandowski buteurs : Le Bayern dispose facilement de l'Union Berlin 19/03/2022 À 19:26

Défense 100% française pour le Bayern

A la lutte pour les places en Ligue des champions, les joueurs de Christian Streich ont longtemps tenu tête aux visiteurs. Car malgré la présence de ses titulaires habituels et notamment d'une défense 100% française, le Bayern est doucement entré dans ce choc. Les hommes de Julian Nagelsmann ont tranquillement mis le pied sur le ballon avec leurs deux centraux Tanguy Kouassi et Dayot Upamecano puis un peu trop vite joué vers l'avant. Au lieu de chercher les latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, ils ont davantage sollicité Kingsley Coman sur la gauche pour des centres que la défense de Fribourg a pu repousser.

Alors que Leroy Sané s'est fait discret durant toute la première période, ses partenaires Thomas Müller et Robert Lewandowski sont trop souvent allés s'empaler sur leurs adversaires dans l'axe. Si Leon Goretzka a placé une première flèche captée par Mark Flekken (8e), les tentatives bavaroises suivantes n'ont pas inquiété le nouvel international néerlandais. Il a fallu attendre un corner rentrant joliment frappé par Joshua Kimmich peu avant la pause pour voir Flekken s'employer de nouveau (42e). A l'autre bout du terrain, Manuel Neuer n'avait pas eu beaucoup de travail non plus.

Des remplaçants tranchants, Tolisso sur le flanc

Sous la neige fribourgeoise, la rencontre est repartie sur le même faux rythme avant que le Bayern ne hausse enfin le ton. Flekken a dû chiper le ballon de justesse à Müller sur une somptueuse ouverture de Coman (52e). Le gardien a, en revanche, été battu dans les airs aux six mètres par Goretzka sur un coup franc de Kimmich (0-1, 58e). Indisponible depuis début décembre, le milieu défensif a joliment fêté son retour à la compétition. Coman a même failli doubler la mise dans la foulée mais a buté sur Flekken (61e). Tout juste sorti du banc, Petersen, lui, n'a pas loupé l'occasion d'égaliser d'un tir du gauche précis (1-1, 63e).

"La France et l’Angleterre sont les deux têtes de série les mieux loties"

Les débats étaient relancés mais Gnabry a imité le Fribourgeois en redonnant l'avantage au Bayern suite à un centre de Hernandez quelques secondes seulement après son entrée en jeu (1-2, 73e). Enfin réellement mordants, les Munichois ont profité des espaces laissés par des adversaires désireux d'égaliser à nouveau et Coman, lancé par Upamecano, est allé placer une belle frappe rasante entre Flekken en son poteau droit (1-3, 82e).

Entré peu après l'heure de jeu, Corentin Tolisso n'a pas connu la même chance. L'ancien Lyonnais a dû ressortir à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, certainement pour une blessure. Cela a provoqué un moment de panique chez le quatrième arbitre, perdu dans ses comptes et à qui il a fallu 5 minutes pour confirmer que c'était le 5e changement munichois. Les 8 minutes de temps additionnel ont ainsi profité aux visiteurs qui ont encore aggravé le score grâce à Marcel Sabitzer, auteur de son tout premier but avec le Bayern, suite à un gros travail de Gnabry (90e+6e). Lewandowski n'a pas marqué mais cela n'empêchera pas ses partenaires de sereinement préparer le prochain quart de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Villarreal.

Bundesliga Le Bayern accroché à Hoffenheim 12/03/2022 À 16:31