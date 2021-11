Le FC Bayern Munich a encore pris un but, mais comme très souvent il en a marqué quelques-uns. Le champion d’Allemagne bavarois s’est imposé face au SC Fribourg ce samedi, dans le cadre de la 11e journée de Bundesliga (2-1). Dans une rencontre où les coéquipiers de Thomas Müller ont largement dominé techniquement leurs adversaires, l’attaquant international allemand a réalisé sa 8e passe décisive de la saison. Buteur comme à son habitude, fidèle à ses altitudes statistiques, Robert Lewandowski a inscrit en ce jour le 290e but de sa carrière dans l’élite du football allemand.

Le Bayern a rapidement annoncé la couleur

Cela a été une petite balade de Bavarois heureux, comme les champions d’Allemagne en ont très clairement l’habitude sur la scène domestique. L’entame de match des coéquipiers de Lucas Hernandez et Kingsley Coman, titulaires au coup d’envoi, était d’ailleurs sans équivoque. Après une tentative contrée de l’attaquant français, Niklas Süle, défenseur tout-terrain désormais bien connu, a mis le gardien adverse Mark Flekken en difficulté, d’un tir croisé capté de justesse sur la ligne (4e). Après plusieurs situations brûlantes menées par Alphonso Davies (5e), Leroy Sané (21e) et Joshua Kimmich (28e), le Bayern va trouver l’ouverture à la demi-heure de jeu. Sur un idéal service de Thomas Müller, Leon Goretzka pouvait ajuster le gardien du SC Fribourg d’un beau plat du pied droit à l’entrée de la surface de but (1-0, 30e).

Lewandowski, clap 290

8e passe décisive pour Müller, 2e but pour Goretzka en Bundesliga cette saison : tout le monde était beau et content à l’issue de la première période. Si Maximilian Eggenstein a tenté de secouer ses coéquipiers fribourgeois au retour des vestiaires (49em), son tir puissant mais non cadré du droit était ration insuffisante. Après d’importantes opportunités signées Lewandowski (64e) et Goretzka (68e), l’attaquant international polonais va clore les débats, presque comme attendu, à un quart d’heure du terme sur service de Leroy Sané (2-0, 75e). Robert Lewandowski a donc inscrit là, son 290e but en 361 rencontres de Bundesliga. Le but de Janik Haberer dans le temps additionnel en faveur des visiteurs est resté anecdotique (2-1, 90e+3). Car Fribourg concède sa première défaite de la saison en Bundesliga et le Bayern garde la tête du classement, avant un alléchant RB Leipzig – Borussia Dortmund à 18h30, à suivre en direct sur notre site.

