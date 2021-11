Trois jours après son élimination en Ligue des champions, Dortmund et Haaland retrouvent le sourire. Pourtant, Wolfsburg a fait vivre un début de match d’enfer au Borussia, qui paraissait encore sonné par la gifle reçue face au Sporting Portugal ce mercredi soir, l’envoyant directement en C3 (1-3). Car les Loups ont ouvert le score dès leur première offensive, d’une déviation de la poitrine de Wout Weghorst, qui a repris un centre à mi-hauteur de Baku dès la 2e minute de jeu (1-0).

Ad

Piqués au vif, les hommes de Marco Rose ont poussé pour rapidement revenir au score mais Dahoud (12e) et Malen (16e) ont perdu leur face à face devant Pervan. Pas découragés, ils n’ont jamais relâché la pression et en ont été récompensés par un penalty provoqué par Marco Reus et transformé par un contre-pied parfait d’Emre Can (1-1, 35e). Ultra-dominateur, Dortmund a bien failli prendre l’avantage dès le retour des vestiaires mais la demi-volée de Schulz s’est écrasée sur le poteau d’un Pervan complètement acculé (46e).

Bundesliga Modeste, la renaissance allemande, encore et toujours IL Y A UN JOUR

Retour gagnant pour Haaland

Sans Haaland au coup d’envoi, le Borussia a montré qu’il pouvait faire sans son géant norvégien en étant enfin récompensé de ses efforts grâce à Donyell Malen, d’une frappe des 20 mètres (1-2, 55e). Mais alors qu’on ne l’attendait pas sur une pelouse avant 2022, l’attaquant de 21 ans a réussi son grand retour après cinq semaines sans jouer. A peine huit minutes après son entrée en jeu, Erling Haaland a ôté tout espoir à Wolfsburg en inscrivant le troisième et dernier but de son équipe en coupant parfaitement un centre soigné de Brandt (1-3, 81e) pour s’offrir son 10e but de la saison, en seulement sept petites rencontres.

Avec cette nouvelle victoire, leur 10e en 13 matches, les Jaune et noir ont récupéré la première place de Bundesliga au Bayern Munich, qui accueillera la modeste formation de l’Arminia Bielefeld plus tard dans la journée. Le mano a mano continue de plus belle sur les pelouses allemandes.

Six buts pour Hoffenheim, Fribourg manque encore le coche

Les autres rencontres de cette journée de samedi ont vu Hoffenheim réaliser une superbe démonstration collective sur la pelouse de la lanterne rouge, Greuther Fürth. Si le dernier du championnat a ouvert le score contre le cours du jeu, les joueurs de Sebastian Hoeness leur ont passé la bagatelle de six buts. Bebou s’est offert un triplé et Rutter un doublé (6-3). Troisième, Fribourg a encaissé sa deuxième défaite consécutive face à Bochum (1-2) et n’arrive plus à rester dans les roues de Dortmund et du Bayern tandis que le Hertha Berlin s’imposer sur la plus petite marge possible face à Augsbourg grâce au seul but de Richter (1-0).

Ihlas Bebou Crédit: Imago

Bundesliga Haaland de retour après plus d'un mois d'arrêt HIER À 12:45