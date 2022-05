Pas de victoire pour le Bayern en cette 34e et dernière journée de Bundesliga. Les coéquipiers de Lucas Hernandez ont partagé les points ce samedi après-midi sur la pelouse du VfL Wolfsburg (2-2), malgré le 35e but de Robert Lewandowski dans l’élite cette saison. Pour son dernier match sous le maillot du Borussia Dortmund, Erling Haaland a inscrit un 62e but pour les Jaune-et-Noir, sur penalty face au Hertha Berlin (2-1).

La sensation du jour vient de Stuttgart, où le VfB a assuré son maintien, in extremis et dans un final de folie, grâce à un but de son milieu de terrain japonais Wataru Endo dans les arrêts de jeu, face au FC Cologne (2-1). Le Hertha devra passer par les barrages pour ne pas descendre. Leipzig disputera pour sa part la Ligue des champions malgré un nul poussif à Bielefeld (1-1), relégué.

