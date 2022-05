Le dix-huitième but de Christopher Nkunku (36e) en Bundesliga n'aura pas offert de point à Leipzig. Ce lundi soir, la formation entraînée par Domenico Tedesco s'est inclinée sur la pelouse de Mönchengladbach (1-3) en match en retard de la 32e journée de Bundesliga. Breel Embolo (17e) et Jonas Hofmann (45e et 77e) ont trouvé le chemin des filets pour le club de la Ruhr, réduit à dix à trente minutes de la fin.

Ainsi, Leipzig a manqué l'occasion de reprendre la quatrième place de Bundesliga, actuellement occupée par la surprenante équipe de Fribourg, qui s'est imposée à Hoffenheim (4-3) le week-end dernier. Ainsi, les coéquipiers de Christopher Nkunku restent à un point de la dernière place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. En championnat, Leipzig doit encore recevoir Augsbourg et se déplacer sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld.

Dans l'autre match de la soirée, Leverkusen a battu l'Eintracht Francfort (2-0) et conforte ainsi sa troisième place (3 points d'avance sur Fribourg) (Avec AFP).

