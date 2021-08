Lucas Hernandez va enfin pouvoir se consacrer à la saison 2021-22. Le 4 juillet dernier, le Bayern Munich annonçait que l'international français s'était fait opérer du genou gauche , six jours après l'élimination des Bleus en huitièmes de finale de l'Euro face à la Suisse. Un mois et demi plus tard, l'ancien joueur de l'Atletico Madrid a fait son retour à l'entraînement. "(lundi), a annoncé Julian Naglesmann en conférence de presse.."