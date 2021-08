Le "Kaiser" va-t-il faire son retour à la maison ? Actuellement sans club, Franck Ribéry, qui ne compte pas vraiment raccrocher les crampons, pourrait bien faire son incroyable come-back du côté du Bayern Munich. Selon L'Equipe , le désormais ex-joueur de la Fiorentina, libre de tout contrat, a en effet impressionné les dirigeants du club bavarois mercredi, lorsque ce dernier a disputé un match de légendes à l'occasion de la présentation officielle de l'équipe du Bayern.

La priorité, rester en Italie

Aux côtés d'un certain Alexander Zverev, Ribéry a émerveillé les supporters présents, qui n'ont d'ailleurs pas hésité à scander son nom. "Oliver Kahn, le président du directoire depuis trois mois, et Uli Hoeness, président d'honneur, y seraient d'ailleurs favorables (à son retour). D'autres un peu moins comme le directeur sportif, Hasan Salihamidzic", écrit le quotidien, qui précise que le Français dispose toujours d'une clause de reconversion au sein du club bavarois.

Bundesliga Le président du Bayern l'assure : "Le contrat de Lewandowski dure encore deux ans et il reste ici" 28/07/2021 À 13:30

De son côté, Ribéry, qui compte 425 matches avec le Bayern, dispose toutefois d'autres possibilités. En Italie, la Lazio Rome, la Sampdoria et le Napoli seraient notamment à l'affût selon L'Equipe. De l'autre côté des Alpes, on assure d'ailleurs qu'il souhaiterait rester en Serie A après son expérience avec la Viola. Une décision pourrait être prise à la mi-août. Sa priorité, en plus de rester en Italie, est celle de poursuivre sa carrière en Europe, pour rester au haut niveau mais également pour sa famille.

Bundesliga Lewandowski élu joueur de l'année en Allemagne 25/07/2021 À 16:04