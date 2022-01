Il y a presque un mois, Kingsley Coman s'était montré plutôt évasif sur son avenir. "J'ai plusieurs options, nous verrons. Le club va continuer à parler à mes conseillers et nous pourrions avoir des nouvelles bientôt", avait-il lancé en conférence de presse. L'international français, en fin de contrat en 2023, disait vrai. Selon Bild, une prolongation de contrat est plus que jamais dans les tuyaux.

En effet, le média allemand aurait été convaincu par les récentes performances de Coman. De quoi répondre favorable à sa demande d'un salaire de 20 millions d'euros par an ? Probablement. Cette tendance est d'ailleurs confirmé par Téléfoot, qui précise que l'ancien joueur du PSG est d'ailleurs courtisé par son ancien club, mais aussi Chelsea et Manchester City. Toutefois, après avoir bel et bien envisagé un départ ces dernières semaines, Coman, pas vraiment emballé à l'idée de revenir en France, serait désormais décidé à rester en Bavière. Fin du feuilleton ?

