Nouvelle tuile pour le Bayern. Niklas Süle, l'actuel patron de la défense munichoise, a été victime d'une déchirure musculaire à l'entraînement et sera absent quelques semaines, annonce jeudi le champion d'Allemagne en titre.

Ad

Le joueur de 26 ans s'est blessé mercredi à la cuisse gauche : il sera indisponible samedi en championnat contre l'Union Berlin (18h30) et manquera aussi les deux prochains matches internationaux avec l'Allemagne, contre Israël (samedi 26) et les Pays-Bas (mardi 29). Sa présence en quarts de finale de Ligue des champions les 5/6 et 12/13 avril (tirage au sort vendredi) est également très incertaine.

Bundesliga Dortmund gagne grâce à Witsel et revient à quatre points du Bayern IL Y A 16 HEURES

Ces derniers temps, Niklas Süle était redevenu une pièce majeure de la défense du Bayern, avec Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, alors que son compère habituel en défense centrale Dayot Upamecano traverse un passage à vide qui lui a notamment valu de se retrouver sur le banc en Ligue des champions.

Les trois absents de longue date, Leon Goretzka (genou), Alphonso Davies (myocardite) et Corentin Tolisso (déchirure musculaire) ont repris l'entraînement et leur retour dans l'équipe est maintenant en vue.

Bundesliga Magath reprend du service pour essayer de sauver le Hertha 13/03/2022 À 21:06