Depuis le 1er octobre, les amateurs de jeux vidéo footballistiques peuvent s’écharper sur FIFA 22 ( notre test est ici ). Les footballeurs professionnels ne sont pas les derniers concernés par ce hobby vidéoludique et guettent avec curiosité une chose : la note sur 100 de leurs doubles numériques. Chaque année, les équipes d’EA Sports l’augmentent ou la diminuent à leur bon vouloir en se basant sur les performances réelles des différents joueurs de la planète.

Prenez l’exemple d’Erling Haaland. Le cyborg norvégien de 21 ans connaît une belle montée en puissance avec une note de 88 dans FIFA 22, soit 4 points de plus que dans l’opus précédent. De quoi être satisfait. Jusqu’au moment où le natif de Leeds apprend de la bouche de son partenaire Jude Bellingham que Kylian Mbappé lui est supérieur dans le jeu avec une note de 91. Changement de visage pour le buteur du BVB. Sa réaction ? "No comment". On vous laisse apprécier cette séquence à partir de 4:20 dans la vidéo ci-dessous :

