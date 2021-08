Le nom de Robert Lewandowski a circulé en Europe depuis le début de ce mercato estival. Le joueur lui-même n'aurait visiblement pas été contre l'idée de vivre une nouvelle expérience, alors que des clubs de Premier League comme Chelsea ou bien encore Manchester City ont été associés à lui. Pourtant, le Bayern Munich s'est toujours montré très clair, son avant-centre international polonais (33 ans), auteur de 297 buts en 331 matches, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée en 2014, allait bien rester.

Nous avons le meilleur attaquant du monde

Interrogé par Bild TV, Herbert Hainer, président du club bavarois, a redit toute l'importance qu'avait son buteur, mais une prolongation de son contrat n'est visiblement pas encore à l'ordre du jour. "Nous sommes satisfaits de Robert(Lewandowski), a déclaré le dirigeant bavarois. Mais nous n'avons pas à prolonger son contrat maintenant, nous avons encore deux ans. Comme je l'ai dit, je peux imaginer Robert rester au-delà de 2023. Nous sommes en pourparlers permanents avec tous nos joueurs, y compris Lewy. Mais il est encore tôt."

Bundesliga Haaland muselé, Dortmund chute à Fribourg IL Y A UN JOUR

Herbert Hainer a également profité de cet entretien pour mettre un terme définitif à la rumeur de l'attaquant international norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland (21 ans) : "Erling Haaland ? Nous avons le meilleur attaquant du monde et footballeur mondial de l'année Robert Lewandowski. C'est une garantie de buts. Il est avec nous pendant encore deux ans et, espérons-le, plus longtemps."

Bundesliga Leipzig se reprend et assomme Stuttgart HIER À 20:47