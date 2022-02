Football

RB Leipzig - La folle saison de Christopher Nkunku peut-elle le mener jusqu'en équipe de France ?

BUNDESLIGA - Absolument intenable avec le RB Leipzig cette saison, décisif dans les plus grandes compétitions, Christopher Nkunku est l'un des joueurs les plus en vogue en Allemagne. David Lortholary, spécialiste du football allemand, revient dans Tour d'Europe sur son cas et les réactions outre-Rhin quant à son absence du groupe bleu de Didier Deschamps. (Real : M.Popovic/ S.Farvacque)

00:07:05, il y a une heure