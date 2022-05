Christopher Nkunku s'en contentera sans doute volontiers. Non retenu parmi les finalistes pour le titre de meilleur joueur français de l'étranger lors des trophées UNFP, qui a vu Karim Benzema être récompensé dimanche, le joueur de Leipzig fait mieux que se consoler. Nkunku a été élu joueur de la saison par la Bundesliga, a annoncé le championnat allemand ce lundi. L'attaquant français, auteur de 20 buts et 13 passes décisifs s'est révélé comme le fer de lance du dernier 4e de l'élite d'outre-Rhin.

Ad

A 24 ans, l'ancien Parisien a franchi un énorme cap en devenant un des joueurs les plus décisifs de Bundesliga, parmi les championnats les plus prolixes d'Europe. L'international tricolore était en concurrence avec Robert Lewandowski (Bayern Munich) et ses 35 buts cette saison, le futur Citizen Erling Haaland (Borussia Dortmund), et Patrick Schick (Bayer Leverkusen). Nkunku, déjà vainqueur de quatre titres de joueur du mois durant l'exercice 2021-202, a fait l'unanimité d'un vaste jury composé des fans (à 40%), des clubs (à 30 %) et d'un panel d'experts (à 30%).

Transferts Que des cadors, mais pas le PSG : ces clubs prêts à casser leur tirelire pour Nkunku 05/05/2022 À 16:05

Promu à la pointe de l'attaque des Roten bullen cette saison, le Titi a pris une nouvelle dimension pour en faire un des joueurs les plus convoités l'été prochain. Outre son explosion en Bundesliga, Christopher Nkunku s'est montré tout aussi brillant sur la scène européenne avec 11 buts et 3 passes décisives en C1 et C3 confondues, dont un triplé retentissant contre Manchester City en phase de groupe de la Ligue des champions.

Que des cadors, mais pas le PSG : ces clubs prêts à casser leur tirelire pour Nkunku

Football Classement des buteurs en Europe : Lewandowski, la France et les autres 15/04/2022 À 11:49