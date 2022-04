Football

Euroscout : Tom Rothe (17 ans), le latéral gauche du Borussia Dortmund qui a marqué dès son premier match de Bundesliga

EUROSCOUT - Premier match de Bundesliga… et premier but. Tom Rothe a signé des débuts tonitruants avec le Borussia Dortmund, samedi dernier face à Wolfsburg (6-1). Ce joueur de 17 ans fait 1,92m : il n’a pas le profil "classique" du latéral gauche. Sa qualité de centre, ses limites… on vous le présente avant le déplacement de son équipe sur la pelouse du Bayern Munich, samedi.

