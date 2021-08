Le come-back de Franck Ribéry au Bayern Munich n'aura pas lieu. Tout du moins en tant que joueur car il bénéficie d'une clause de reconversion au club bavarois. Ce mercredi, Oliver Kahn , le président du conseil d'administration du champion d'Allemagne en titre, a écarté cette possibilité alors que l'international français de 38 ans s'entraînait depuis vendredi dernier avec le club bavarois et avait fait forte impression lors d'un match de légendes il y a une semaine.

"Je me suis beaucoup amusé avec Franck, et nous avons aussi eu de très, très belles discussions. Je l'ai même recroisé récemment au restaurant. Mais nous ne pensons pas le faire signer", a déclaré en conférence de presse l'ex-gardien de but emblématique bavarois, devenu nouveau patron du Bayern Munich en juin dernier, à la place de Karl-Heinz Rummenigge. Libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina au printemps dernier, le Boulonnais ne manque cependant pas de convoitises.

Des pistes en Italie et en Allemagne

D'après L'Equipe, il serait suivi par Naples et la Lazio Rome en Italie. En Bundesliga, le Hertha Berlin et l'Eintracht Francfort seraient intéressés. Franck Ribéry a encore soif de compétitions et ne devrait pas raccrocher les crampons cet été.

