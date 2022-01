Le Bayern Munich ne veut pas revivre la même mésaventure qu'il connu avec David Alaba . Quelques mois après avoir laissé partir libre l'international autrichien au Real Madrid, le club bavarois a bien avancé sur le dossier de la prolongation de Kingsley Coman , dont l'actuel contrat se termine en juin 2023. Alors qu'il négocie avec l'entourage du joueur français depuis un an et demi, le champion d'Allemagne en titre serait proche de parvenir à ses fins, révèle L'Equipe

Le quotidien précise que l'ancien Parisien, arrivé en Bavière en 2015, pourrait rempiler pour au moins trois saisons supplémentaires. Pour faire pencher la balance de son côté, l'actuel leader de Bundesliga aurait répondu aux demandes salariales de l'international français, vice-champion d'Europe en 2016 avec les Bleus, qui deviendrait le troisième joueur le mieux payé du vestiaire bavarois derrière Robert Lewandowski et Manuel Neuer, qui gagneraient entre 18 et 20 millions d'euros par an.

Alors que Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone suivent le Français de près depuis de longs mois, le Bayern Munich tient à conserver son ailier de 25 ans dont les qualités techniques et de vitesse correspondent au football moderne. S'il venait à prolonger, l'unique buteur de la finale de la Ligue des champions 2020 s'inscrirait dans le sillage de ses compatriotes Bixente Lizarazu, Willy Sagnol et Franck Ribéry, considérés comme des légendes en Bavière.

