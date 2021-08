Avec l'arrivée de Sergio Ramos cet été, l'avenir de Thilo Kehrer au PSG est encore plus bouché. Mais le défenseur international allemand pourrait avoir une porte de sortie d'ici la fin du mercato estival. D'après les informations de L'Equipe , le Bayern Munich serait prêt à passer à l'offensive pour récupérer l'ancien joueur de Schalke 04, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club de la capitale qui avait déboursé 37 millions afin de se l'offrir en 2018.

Mais depuis trois ans, la donne a changé. Thilo Kehrer n'a pas convaincu à Paris, que ce soit au poste de défenseur central, où la concurrence était déjà sévère avec Marquinhos et Presnel Kimpembe, ni en tant qu'arrière droit. Ainsi le champion d'Allemagne en titre, qui a déjà recruté Dayot Upamecano et Omar Richards, serait prêt à sauter sur l'occasion. Julian Nagelsmann souhaiterait notamment recruter un défenseur polyvalent et ne compterait pas sur Bouna Sarr, comme l'a souligné le quotidien.

Accord pour un contrat de trois ans ?

Alors que Leverkusen serait aussi sur le coup, le Bayern Munich aurait déjà tâté le terrain pour le défenseur qui serait intéressé par le projet bavarois. En effet, les représentants du Parisien et les dirigeants munichois se seraient même mis d'accord sur un contrat de trois ans en marge du match Mönchengladbach-Bayern Munich la semaine passée. Le club présidé par Oliver Kahn pourrait proposer une douzaine de millions d'euros afin d'arriver à ses fins.

