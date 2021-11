Il avait faim, Erling Haaland. Un mois sans jouer pour un buteur aussi insatiable, c'est une éternité. Enfin remis d'une blessure à la hanche qui l'a écarté des terrains depuis la mi-octobre, le buteur norvégien a pu faire son grand retour avec le Borussia Dortmund samedi face à Wolfsbrug. Il n'a mis que quelques secondes pour adresser son premier tir après son entrée en jeu, à la 73e minute. Et quelques minutes pour retrouver le chemin des filets et assurer la victoire des siens . Avec la manière.

Haaland a profité d'un excellent travail de ses compères de l'attaque du BvB. Sur un décalage de Marco Reus, Julian Brandt a eu tout le temps pour adresser un centre à son buteur. Et le talent du Norvégien a fait le reste avec une reprise acrobatique en extension pour loger le ballon au fond des filets. Le cyborg s'est mis en mode "kung-fu" pour inscrire son 50e but en Bundesliga… en 50 matches. Oui, il est bien de retour, prêt à martyriser les défenses et affoler les stats.

