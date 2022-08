Le Borussia Dortmund n'est pas près de digérer. Il se dirigeait pourtant vers une victoire, certes laborieuse, face au Werder Brême grâce à des buts de Julian Brandt (45e) et Raphaël Guerreiro (76e). Mais c'était sans compter sur le finish incroyable du Werder. Trois buts dans les sept dernières minutes inscrits par Lee Buchanan (89e), Niklas Schmidt (90e+2) et Oliver Burke (90e+4) pour réussir la fameuse "remontada" qui a plongé le Signal Iduna Park en plein cauchemar. Le BvB, vainqueur de ses deux premiers matches, a manqué l'occasion de prendre la tête du classement provisoire et pointe en 6e position, juste devant le Brême.

Le Bayer Leverkusen a lui aussi passé un sale samedi. Il a poursuivi son début de saison cauchemardesque en subissant une humiliation devant son public face à Hoffenheim (0-3). Christoph Baumgartner (9e), Andrej Kramaric (34e) et l'ancien Rennais Georginio Rutter (78e) ont inscrit les buts du TSG, qui occupe la 5e place. Le Bayer est lanterne rouge après cette troisième défaite en trois matches.

