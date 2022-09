Une carrière, c'est aussi une question d'occasions à ne pas manquer. De rendez-vous à ne pas laisser passer. Et Mathys Tel a visiblement bien enregistré cet aspect. Après avoir saisi l'opportunité de signer dans l'un des plus grands clubs du monde cet été malgré son manque d'expérience au plus haut niveau, l'ancien prodige du Stade Rennais ne déçoit pas pour ses premiers pas avec le Bayern Munich. Pour ses deux premières titularisations, il a marqué les deux fois. En marquant les esprits et l'histoire à chaque fois.

La première fois, c'était face au Viktoria Cologne lors d'une large victoire en Coupe d'Allemagne (0-5). Mathys Tel avait marqué le but du 2 à 0. Alors bien sûr, une réalisation contre une équipe de troisième division, ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais d'une superbe frappe enroulée, il était devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club bavarois, à 17 ans et 126 jours. Et samedi, il a fait encore plus fort pour sa deuxième apparition dans le onze de départ du décuple champion d'Allemagne en titre. Car cette fois, c'était en Bundesliga !

Un record de précocité en plus

Face à Stuttgart (2-2), le champion d'Europe des moins de 17 ans avec les Bleuets en juin a justifié la confiance de Julian Nagelsmann, son coach. A la 36e, il a repris une passe en retrait de Serge Gnabry pour faire trembler les filets. Et écrire son nom encore une fois dans les livres d'histoire en Allemagne en devenant le plus jeune joueur à marquer avec le Bayern Munich en Bundesliga.

S'il n'avait fait que trois apparitions avant ce match avec le champion d'Allemagne, Mathys Tel démontre qu'il a les épaules pour assumer la pression. Son transfert détonnant, estimé à plus de 20 millions (auxquels peuvent s'ajouter jusqu'à 8,5 millions d'euros de primes) malgré ses 10 petites apparitions avec Rennes, ne semble pas le perturber plus que ça. En dépit de ses 17 ans, il reste focus pour poursuivre sa progression et confirmer les énormes espoirs placés en lui du côté de la Bavière.

