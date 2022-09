La trêve a fait du bien au Bayern, de retour en mode rouleau compresseur. Dans une Allianz Arena pleine à craquer, le club munichois a corrigé le Bayer Leverkusen vendredi en ouverture de la 8e journée de Bundesliga (4-0). Leroy Sané (3e), Jamal Musiala (17e), Sadio Mané (39e) et Thomas Müller (84e) ont été les artisans du succès des bavarois, sevrés de victoire depuis quatre rencontres en championnat avant le coup d’envoi. Ce retour aux affaires permet au champion en titre de remonter sur le podium provisoire, à deux points du leader berlinois (2e, 15 points). En revanche, Leverkusen poursuit sa descente aux enfers et plonge à la 16e place, au bord de la zone rouge.

Mané retrouve des couleurs

Quatre matches sans victoire pour le Bayern, forcément, ça fait parler. Les rumeurs fusant dans la presse autour de l’avenir de Julian Nagelsmann n’ont sans doute pas permis au coach allemand d’appréhender de la meilleure des manières ce choc de la 8e journée, bien que le début de saison des Leverkusenois s’apparente davantage à un chemin de croix. Ce Bayern a semblé d’emblée pas perturbé par les turbulences autour de son début de saison mitigé à l’échelle locale. Les nuages se sont même évaporés sous l’effet d’un anticyclone nommé Jamal Musiala.

En jambes et jamais avare de coups de génie balle au pied, le milieu international allemand a débloqué la situation après trois minutes de jeu en servant parfaitement Leroy Sané après une projection sur le flanc droit (3e). Un quart d’heure plus tard, Musiala s’est lui-même chargé d’alourdir la marque après une combinaison avec Thomas Müller (17e). Le secteur offensif bavarois a longtemps nagé dans une osmose totale, parfois soutenue dans ses œuvres par le duo Sabitzer-Kimmich. En retrait et moins trouvé depuis son aile gauche, Sadio Mané s’est joint à la fête d’un joli but permis grâce à deux feintes de frappe (39e). Une réalisation, sa 4e en championnat, qui met un terme à une disette de cinq matches sans marquer pour le Sénégalais.

Trop seul, Diaby s'est démené

De son côté, Leverkusen a tenté de piquer en contre ou sur coups de pied arrêtés, comme sur cette frappe cadrée de Moussa Diaby (34e) ou cette tête de Jonathan Tah repoussée de justesse par Manuel Neuer devant l’opportuniste Robert Andrich (44e). Repartie avec de meilleures intentions en seconde période, la Werkself a eu plusieurs occasions, mais Manuel Neuer n’a pas fait son âge (36 ans) dans les buts bavarois (64e). Joueur offensif le plus impactant, Moussa Diaby a été la principale arme de son équipe, jusqu’à son remplacement (74e).

Entre-temps, Mané, dans le sillage de son but, a retrouvé des couleurs et constitué une menace permanente sur les buts de Lukas Hradecky (47e, 49e, 55e). Le portier finlandais n’a pu toutefois que s’incliner devant le Sénégalais (56e), même si le but a été annulé après révision de la VAR pour une faute de Matthijs de Ligt au départ de l’action. Rarement pris à défaut sur sa ligne, Hradecky a eu plus de mal à la relance, en témoigne cette glissade devant Thomas Müller qui n’a eu qu’à tacler le cuir au fond des filets (4-0, 84e).

Des situations inexploitables pour cause de maladresse technique, des failles dans l’engagement et la concentration : les maux sont nombreux pour Gerardo Seoane qui doit sentir que son temps sur le banc du B04 est compté. 16e de Bundesliga, Leverkusen n’affiche qu’une maigre victoire après 8 journées. Une crise qu’a évitée Julian Nagelsmann (2e, 15 points) avec ce large succès en guise de préparation en vue de la Ligue des champions et la rencontre face à Plzen (mardi prochain).

