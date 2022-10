Ce sont deux des grands animateurs de ce début de saison outre-Rhin, mais pas que. Erling Haaland et Robert Lewandowski partis lors du dernier mercato estival, le champ était libre pour assister à un nouveau changement de dimension de Jamal Musiala et Jude Bellingham.

Après avoir fait tomber les records de précocité et très vite montré l'étendue de leur immense talent, Jude Bellingham et Jamal Musiala ont (encore) passé la vitesse supérieure. Amis dans la vie, anciens coéquipiers en sélections de jeunes chez les Three Lions, de U16 jusqu'aux Espoirs, les deux "teenagers" de 19 ans se retrouvent pour ce sommet du football allemand. Et ont plus que jamais un rôle prépondérant dans l'organisation de leurs formations.

Une nouvelle dimension, presque un pléonasme

Car oui, c'est peu dire si les deux jeunes pousses ont pris les choses en main en ce début de saison. Déjà remarqués lors de leurs débuts chez les professionnels, les compères ont encore passé un sacré cap, chacun à leur échelle.

Lewandowski parti, ce sont tout un système et une organisation qui ont été revus à Munich. Et le début de saison du FC Bayern s'en ressent naturellement avec certains résultats en dents de scie où Musiala surnage avec 7 buts et 6 passes décisives en 12 sorties toutes compétitions confondues. Déjà très en vue lors de ses deux premières saisons professionnelles, malgré quelques blessures, le polyvalent milieu de terrain est devenu l'une, si ce n’est la plaque tournante de sa formation.

Même son de cloche pour Bellingham, également plus que jamais placé au cœur du dispositif d'Edin Terzic qui l'a même nommé capitaine lors des deux dernières sorties du BvB. Un statut qu'il justifie pleinement comme ce mercredi à Séville où il a inscrit son troisième but en autant de sorties en Ligue des Champions (1-3). "Jude a encore été fantastique aujourd'hui", a lancé Edin Terzic après la rencontre. "Vous comprenez pourquoi il porte le brassard de capitaine malgré son jeune âge. Il a crevé l'écran, il a fait un grand match comme le reste de l'équipe."

Déjà reconnus pour leur capacité à lire le jeu avec brio, se défaire du pressing et à mettre beaucoup de rythme, avec et sans le ballon, les deux milieux de terrain font désormais office de baromètre au sein de leur formation respective. Même si leurs profils restent différents, l'Allemand étant résolument plus porté vers l'avant, tous deux cochent toutes les cases du football moderne bercé d'intensité et de petits espaces. Une aubaine pour leurs techniciens respectifs.

Jude Bellingham (l.) and Giovanni Reyna - Borussia Dortmund Crédit: Getty Images

Éclos, quasi à maturité, mais encore protégés

Mais Bellingham et Musiala restent encore des talents bruts à polir. Et si beaucoup d'observateurs et d'experts voient en eux les nouveaux chefs d'orchestre techniques de leur équipe, l'Anglais et l'Allemand restent entourés d'individualités très prégnantes. A Munich, Sané est tout feu, tout flamme, Mané a vite pris le rythme, Kimmich continue de dicter le tempo dans l'entrejeu. Dans la Ruhr, Bellingham a quasi-carte blanche, mais continue d'apprendre auprès de ses aînés Reus, Hummels ou encore Can.

Malgré des responsabilités grandissantes, ils n'en demeurent pas moins "couvés" par Julian Nagelsmann, Edin Terzic et leurs sélectionneurs respectifs, conscients du potentiel phénoménal des jeunes pousses. "Jude est arrivé chez nous comme adolescent et devient tout doucement un jeune adulte, que ce soit sur le plan physique ou de par son caractère", a récemment confié l'entraîneur du BvB en conférence de presse ces dernières semaines.

Julian Nagelsmann und Jamal Musiala Crédit: Getty Images

Même sentiment chez son homologue bavarois. "Il (Musiala) est jeune, il a du talent et il n'a pas 35 ans, donc il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Son dribble est si dangereux parce qu'il utilise les deux pieds mais surtout, il travaille dur aussi défensivement", s'est fendu Nagelsmann au micro d'ESPN après la rencontre contre Leverkusen vendredi dernier (4-0), où le natif de Stuttgart a encore brillé avec un but et deux passes décisives.

Lors du dernier rassemblement de la Mannschaft, Hansi Flick y était également allé de ses compliments et n’avait pas hésité à donner les clefs du jeu à son ancien protégé au Bayern. "Jamal a montré pourquoi il est un talent exceptionnel. Il nous a offert le deuxième but depuis sa propre moitié de terrain et il est à la fois défensif et offensif (...) Par sa capacité à dribbler, il peut obtenir des penalties mais il peut aussi faire bouger l'adversaire. Nous avons alors plus de place, plus d'espaces et ce sont des choses qui sont bonnes pour nous", a lancé le boss de la sélection après le nul contre les Three Lions de... Bellingham, fin septembre (3-3). De bon augure donc.

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) affronte Jamal Musiala (Bayern Munich) ce weekend lors du Klassiker de la Bundesliga. Crédit: Quentin Guichard

Destins croisés, avenir (forcément) radieux

S'il suscite forcément des convoitises malgré un contrat confortable et un statut de taulier grandissant en Bavière, Jamal Musiala devrait s'inscrire dans la durée chez le Rekordmeister. Encore plus au vu de son début de saison et des louanges tressées par la direction et les anciennes gloires bavaroises.

Cet attachement, le Borussia Dortmund le nourrit aussi auprès de Jude Bellingham. Trop souvent catalogué comme "club tremplin" depuis quelques saisons, le BvB s'attend inéluctablement à perdre son prodige anglais, convoité par les poids lourds du Vieux continent. Le Real Madrid n'a jamais caché son admiration pour l'ancien pensionnaire de Birmingham City et pourrait mettre le paquet lors de la prochaine intersaison. Liverpool pourrait de son côté tenter un "all-in" non pas sur un, mais sur les deux joueurs.

Oui, le duo d'artistes devrait bien faire partie de ceux qui font la pluie et le beau temps dans le football européen pendant la décennie à venir, aux côtés de Haaland et Mbappé. Encore brillants en C1 cette semaine, Musiala et Bellingham devraient offrir une opposition de haute-volée ce samedi (coup d'envoi, 18h30), probablement l'une des plus attendues de leur très jeune carrière. Il n'est pas trop tôt pour (déjà) en profiter pleinement.

