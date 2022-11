Benjamin Pavard disputera sa deuxième Coupe du monde dans quelques jours. Avant de s'envoler en milieu de semaine prochaine au Qatar, le défenseur français de 26 ans a fait le point sur son avenir dans un entretien à paraître vendredi dans L'Equipe . Et l'ancien Lillois n'a pas fait de langue de bois : alors que son contrat s'achève en juin 2024 avec le Bayern Munich, le héros de France-Argentine 2018 (4-2) a ouvert la porte à un départ l'été prochain.

Ad

"Cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment, a confié l'international français (46 sélections), arrivé au Bayern à l'été 2019 en provenance de Stuttgart. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant... J'ai peut-être fait le tour ici, mais je suis dans un très grand club, donc je ne vais pas partir pour rien. Je ne fais pas de scénario fiction, on verra quelles seront les options et on discutera avec le Bayern."

Bundesliga Choupo-Moting après Ronaldo : pourquoi on n'y croit pas HIER À 15:02

Capable de jouer arrière droit ou défenseur central, Benjamin Pavard réalise un très bon début de saison avec le club entraîné par Julian Nagelsmann. Outre ses tâches défensives, le natif de Maubeuge a déjà marqué quatre buts toutes compétitions confondues depuis le mois d'août. Des prestations remarquées qui pourraient peut-être pousser le Bayern Munich à lui proposer un nouveau contrat avant le mois de juin.

Bundesliga Pourquoi Bellingham peut être le joueur le plus cher de l'été HIER À 14:38