Le chaos. C’est par cette dénomination que nous avons qualifié la performance de Dayot Upamecano sous le maillot des Bleus contre le Danemark, dimanche, en Ligue des Nations. Avec sa note de 2, le défenseur français du Bayern Munich a même été le pire joueur sur le terrain, selon notre rédaction. Un constat qui surprend cependant car, Outre-Rhin, le natif d’Evreux comble toutes les attentes de son entraîneur.

En 7 sélections parmi les hommes de Didier Deschamps, le défenseur de 23 ans a peiné à convaincre depuis sa première sous le maillot tricolore, en 2020. C’est même un doux euphémisme tant la tunique bleue semble lui peser lourd sur les épaules. Pourtant, en club, Upamecano doit faire face aux attentes d’une réelle institution bavaroise. Et le plus surprenant, vu de France, est qu’il s’est forgé un statut d’indéboulonnable depuis le début de saison.

La défense, Deschamps, Camavinga : à qui la faute ?

En 7 rencontres disputées avec le Bayern, le Français ne s’est pas reposé une seule minute, jouant de la première à la 90e à chaque match. Une preuve de la qualité de son jeu et de la confiance accordée par son entraîneur Julian Nagelsmann. "Il est l'un des meilleurs défenseurs du championnat mais pas la folie qu'a pu représenter Van Dijk il y a 3-4 ans par exemple. Il est très fort mais pas ce n'est pas le joueur au sommet de son art", nuance Ali Farhat, spécialiste de la Bundesliga pour DW (Deutsche Welle).

"Sa manière de tacler est bonne et il est aussi très rapide pour un défenseur central", observe Robert Bauer, journaliste pour Eursosport Allemagne. "Il a beaucoup de bons jours mais il lui arrive aussi d'avoir de mauvais jours ou même des absences au sein d'un match", précise de son côté Ali Farhat.

Un manque de concentration

Exemple frappant la saison passée lors d’un match a priori largement à la portée du Bayern face au promu Bochum. Battus 4-2, les Bavarois avaient pris l’eau, et Dayot Upamecano n’y était pas pour rien. Débordé sur le premier but, coupable d’une main dans sa surface avant le deuxième, victime d’un petit pont sur le quatrième, le Français a vécu un véritable calvaire.

Ombre de Tuchel et Mané impuissant : Nagelsmann, les premiers doutes

"Pour devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération, il doit corriger ses problèmes de concentration et son rapport à la pression", analyse Ali Farhat. "Il ne doit plus prendre de risques en jouant à pile ou face lors de certains matchs", concédait même son entraîneur il y a quelques mois. Ce sont d’ailleurs ces soucis qui sont mis en exergue lors de ses matchs ratés en équipe de France. Même si bien entendu tous ne l’ont pas été.

Dayot Upamecano

Upamecano est un homme de contrastes et de paradoxes. A l’inverse de ce match cata face au promu en Bundesliga, l’ancien de Leipzig a sorti une prestation XXL en Ligue des champions contre le FC Barcelone cette saison. Impérial face à son ancien coéquipier Robert Lewandowski, il a permis à son gardien de conserver sa cage inviolée, laissant les Allemands s’imposer 2-0.

Une relation qui date avec Nagelsmann

Une performance majuscule qui symbolise les raisons de ses titularisations successives cette saison, par rapport à une année dernière bien plus contrastée. "Quand on faisait des courses à l'entraînement, c'était parfois difficile pour lui l'année dernière, appuie le coach bavarois. Maintenant, il est en très grande forme, il ne se demande pas s'il peut ou non se lancer dans le sprint à 100 %", expliquait Julian Nagelsmann à la presse il y a quelques semaines.

Julian Nagelsmann

"On voit maintenant le Upamecano qu'on imaginait : fort dans les duels, agressif face à l'adversaire", abonde Lothar Matthäus dans le journal Tageszeitung. Forts de ces qualités, le joueur de 23 ans peut aussi s’appuyer sur le soutien de son coach, qui fut son entraîneur à Leipzig. "Nagelsmann compte sur Upamecano car il le connaît depuis longtemps, il sait comment il est et il évolue dans un système qui lui convient avec deux défenseurs centraux", assure Ali Farhat.

Le manque de concurrence jusqu'ici peut aussi expliquer le nombre de titularisations du Français au Bayern. Mais cela pourrait bien ne pas durer : "À long terme, de Ligt devra obligatoirement jouer, ne serait-ce que parce que le Bayern a dépensé près de 70 millions d'euros pour lui. Il est donc possible que Upamecano doive manquer les matchs importants, seul Hernandez étant considéré comme titulaire indétrônable en défense", atteste Robert Bauer.

L'equation Upamecano est complexe car, à Munich, il est déjà entouré par deux compatriotes, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Alors pourquoi la connexion peine à être établie en équipe de France ? Personne n’a réellement la réponse. Mais Dayot Upamecano n’a désormais plus que son club pour prouver qu’il mérite de composter son billet pour le Qatar.

